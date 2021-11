PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia i contagi aumentano. E’ quanto si evince dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi infatti sono 640 (+139), con un numero di tamponi leggermente superiore, 27.358, e che determina un tasso di positività al 2,33%. Scendono i decessi, 6 (-3), 350 i guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 10.033 con un incremento di 299 unità. Flettono i ricoveri nei reparti ordinari, 332 (-13), così come le terapie intensive, 38 (-5) senza nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 9.663 persone.

