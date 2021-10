PALERMO (ITALPRESS) – Contagi Covid in calo in Sicilia. Dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute si evince che le persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore sono 285 contro i 321 di ieri, ma con un numero di tamponi inferiore, 15.697, dato che determina un tasso di positività all’1,81%. Calano i decessi a 6: 4 deceduti ieri, 1 martedì e 1 il lunedì. I guariti sono 1.275 e gli attualmente positivi flettono di 996 unità registrando un numero totale di 12.372. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari scende a 389 (-20), stabile a 49 i ricoveri in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 11.934 persone.

