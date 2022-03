ROMA (ITALPRESS) – Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 2.516 (ieri erano 4.803) a fronte di 17.447 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività al 14,4%. Nell’isola oggi si registrano 6 decessi (ieri erano 9). I guariti sono 1.412 e gli attualmente positivi registrano un incremento di 1.910 unità attestandosi su un numero totale di 230.102. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 860, sono 65 i ricoveri in terapia intensiva con 1 nuovo ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 229.177 persone.

(ITALPRESS).

