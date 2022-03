PALERMO (ITALPRESS) – In significativo calo i casi Covid in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati flettono dai 4.411 di ieri ai 2.434 di oggi ma con la metà dei tamponi effettuati, 16.893, determinando un tasso di positività in crescita al 14,4%. A crescere sono anche i decessi, 28 (+10). Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è in flessione di 1.501 scendendo a quota 220.907. I dimessi sono 4.175. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari (967) e nelle terapie intensive (67) senza alcun ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 219.873 persone.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com