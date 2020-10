ROMA (ITALPRESS) – Sono 198 (70 in più rispetto a ieri) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.754 tamponi effettuati. A renderlo noto il consueto bollettino del Ministero della Salute. Si registra un decesso che porta il numero complessivo delle vittime a 322. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 3.448. Le persone ricoverate con sintomi sono 368 (+7), di questi 28 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 3.052 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 4.237.

(ITALPRESS).