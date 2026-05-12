In Repubblica Ceca la Pirelli porta una nuova medium posteriore

MOST (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Una nuova medium per Most. In occasione del quinto round del Mondiale Superbike che si disputa presso il circuito ceco di Most, tracciato noto per le elevate sollecitazioni meccaniche sui pneumatici, in particolare al posteriore, Pirelli introduce la nuova specifica posteriore F0468 in mescola medium.

La soluzione utilizza la stessa mescola della D0922, già impiegata a Most nel 2025 e a Phillip Island nelle ultime due stagioni, ma la abbina a una nuova struttura progettata per offrire una maggiore costanza di prestazione sulla distanza di gara e più stabilità. La F0468 rappresenta un’evoluzione della E0829, con la quale condivide la mescola, già portata a Phillip Island quest’anno.

Nel caso in cui i piloti non dovessero apprezzare la nuova soluzione, per il posteriore potranno sempre contare sulla specifica di sviluppo D0922 che ha già dimostrato di adattarsi bene alle caratteristiche e unicità del tracciato ceco ed è già stata utilizzata dai piloti anche a Phillip Island, un altro circuito molto impegnativo per i pneumatici. Per le qualifiche e la Superpole Race il pneumatico di riferimento è invece rappresentato dalla soft SC0 di gamma.

Oltre ai piloti della classe Superbike, a Most scenderanno in pista anche quelli dei Mondiali Supersport e SportBike. I primi all’anteriore avranno a disposizione, come i colleghi della classe regina, soft SC1 e medium SC2. Al posteriore invece soft SC0 e medium SC1, quest’ultima utilizzata tutta la stagione per entrambi gli assi anche dalla Sportbike.

“In oltre due decenni di fornitura del Mondiale Superbike, Pirelli ha costruito una gamma di pneumatici estremamente solida e versatile – le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – La soluzione posteriore supersoft SCX rappresenta oggi un riferimento assoluto per i piloti ed è impiegata nella maggior parte delle gare in calendario, con la soft SC0 che in alcune occasioni diventa una valida alternativa. Esistono tuttavia alcuni circuiti particolarmente severi per i pneumatici, come Phillip Island e Most, che per configurazione e caratteristiche intrinseche richiedono soluzioni più specifiche e mescole più resistenti, tipicamente di tipo medium. In questi casi, l’attività di sviluppo si concentra sul miglioramento di parametri chiave quali prestazioni e costanza di rendimento sulla distanza di gara: obiettivi che hanno guidato la progettazione della nuova soluzione posteriore in specifica F0468. A completare l’allocazione, i piloti avranno comunque a disposizione anche l’opzione D0922, già ampiamente collaudata, che ha dimostrato di saper affrontare con efficacia le particolari sollecitazioni imposte da questo tracciato. Sarà interessante valutare se la nuova medium F0468 sarà in grado di migliorare ulteriormente il livello prestazionale della D0922″.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).