POTENZA (ITALPRESS) – I due campioni olimpici lucani Francesca Palumbo di Potenza e Donato Telesca di Pietragalla, argento al fioretto a squadra alle olimpiadi e bronzo nel sollevamento pesi alle paralimpiadi di Parigi, sono stati ricevuti in Regione Basilicata per un importante riconoscimento dal presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella. La vicinanza dall’istituzione regionale, è stata sin da subito espressa dal presidente della Regione Vito Bardi durante le competizioni di Parigi. Francesca Palumbo e Donato Telesca hanno regalato alla Basilicata un primato storico. Francesca Palumbo classe 94’e Donato Telesca classe 99’, con il primo argento, e il primo podio in una gara individuale. E’ bellissimo – ha detto Palumbo all’Italpress – condividere questa gioia con la mia terra e con le istituzioni, sento la vicinanza e la gioia di tutti. E’ bello condividere questo traguardo insieme a Donato Telesca”.

“Fa molto piacere – ha aggiunto Telesca – vedere che c’è attenzione verso lo sport, speriamo che sia un punto di partenza anche da parte delle istituzioni e che tanti altri atleti riescano a centrare successi proprio come me e Francesca”.

– Foto: xc2/Italpress

(ITALPRESS).