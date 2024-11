ROMA (ITALPRESS) – La Formula 1 torna in Medio Oriente per il rush finale della stagione. Archiviata la lotta per il titolo iridato Piloti col quarto trionfo consecutivo di Max Verstappen, resta apertissima quella per il titolo Costruttori, con ancora tre squadre – nell’ordine di classifica: McLaren, Ferrari e Red Bull – in lizza con 103 punti in palio. La doppietta conclusiva della stagione più lunga nella storia della Formula 1 comincia in Qatar, dove andrà in scena anche il sesto e ultimo weekend con il formato Sprint. In Qatar il Gran Premio si disputa su un tracciato permanente, caratterizzato da curve medio-veloci, e temperature attorno ai 25 °C. Anche dal punto di vista della tipologia di gomme soltanto una mescola, la C3, sarà utilizzata in entrambi i fine settimana. Infatti, il circuito di Lusail, che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di piste come Suzuka e Silverstone, vedrà protagonista il tris di mescole più duro della gamma 2024, con appunto la C3 come Soft, la C2 come Medium e la C1 come Hard. Questa è la terza edizione del Gran Premio del Qatar, dopo quelle disputate nel 2021 e nel 2023. Lo scorso anno il fine settimana fu caratterizzato da una decisione della FIA che impose un numero massimo di giri (18) per ogni set di gomme da utilizzare in gara, il che determinò nei fatti l’effettuazione di tre pit-stop per ogni pilota. La decisione della Direzione Gara si rese necessaria dopo che i tecnici di Pirelli, al termine delle consuete analisi dei set restituiti dalle squadre effettuate sia dopo la prima che la seconda giornata di attività in pista, avevano evidenziato la possibilità del verificarsi di microlacerazioni nel fianco tra la mescola di gommatura e le cordicelle della carcassa a causa dell’impatto generato dal ripetuto passaggio sui cordoli di alcune curve. Nei mesi scorsi, FIA e Pirelli hanno condiviso un programma di lavoro in vista di questo Gran Premio al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto nel 2023. I cordoli piramidali sono stati modificati – smussandone la punta – in sette delle sedici curve che compongono il tracciato: le prime due dopo la partenza, la 4, la 10 e le tre comprese fra la 12 e la 14, il tratto che aveva prodotto lo stress maggiore per i fianchi dei pneumatici. I tecnici del reparto R&D di Pirelli Motorsport hanno effettuato approfonditi e lunghi test sui banchi prova dinamici di Milano utilizzando una porzione dei nuovi cordoli fornita dalla FIA. Inoltre, sono stati analizzati anche i pneumatici utilizzati durante i test di alcuni team di Formula 1, con vetture non di quest’anno, svoltisi nelle scorse settimane sul circuito di Lusail: benchè le gomme non fossero ovviamente uguali alla gamma 2024, i dati ricavati sono stati comunque utili a confermare le simulazioni e le indicazioni derivate dalle prove al banco. Va anche ricordato che la FIA ha fatto aggiungere all’esterno di alcuni cordoli una striscia di ghiaia che fungerà da dissuasore per i piloti ad utilizzarli al limite per andare più veloci. Un altro aspetto che caratterizzò l’edizione scorsa fu l’elevatissimo tasso di umidità registrato la domenica che, unito alle temperature piuttosto elevate dell’ottobre qatarino mise a dura prova la resistenza fisica dei piloti in gara. Alcuni di loro soffrirono di malesseri tanto da costringerne qualcuno al ritiro a causa del calore provato all’interno dell’abitacolo. Quest’anno la situazione dovrebbe essere migliore da questo punto di vista perchè la corsa viene disputata più di un mese più tardi ma quell’episodio ha comunque prodotto la recente decisione da parte del Consiglio Mondiale della FIA di introdurre un sistema di raffreddamento standard dell’abitacolo da utilizzare nei Gran Premi più caldi a partire dal 2025. Difficile comunque evitare le temperature elevate sull’asfalto di Lusail, rifatto in occasione del Gran Premio dello scorso anno, tanto che il graining potrà essere protagonista come accaduto a Las Vegas, anche se per ragioni opposte: in Nevada, infatti, erano il freddo e la mancanza di grip a provocare lo scivolamento della gomma sull’asfalto e la conseguente abrasione della superficie del pneumatico. Ciò potrebbe avere un impatto significativo in termini di strategie, con le gomme che potranno soffrire per un degrado termico importante. Peraltro, i precedenti sono così limitati che è difficile fare ad oggi delle previsioni. A parte quanto accaduto nel 2023, va ricordato che nel 2021 ci furono piloti che effettuarono un solo pit-stop e altri, come i primi due classificati – Hamilton e Verstappen – che si giocarono la vittoria con una strategia a doppia sosta. Anche in termini di utilizzo di mescole, peraltro completamente diverse rispetto alle attuali (le monoposto erano ancora della generazione precedente), ci furono scelte molto diversificate, come del resto accadde nella Sprint dello scorso anno, quando 12 piloti partirono con la Medium e otto con la Soft.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

