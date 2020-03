La Giunta regionale della Puglia, in conformità alla legge finanziaria, ha deliberato nella seduta di oggi, la riduzione del “superticket” da 10 euro a 0,50 centesimi. Riguarda le seguenti categorie: Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E96 e codice di esenzione E94); assistiti minorenni privi di esenzione; assistiti di età uguale o superiore a 65 anni privi di esenzione.

“È opportuno precisare – si legge nella nota – che il D.M. non permette la totale cancellazione, ma la sola riduzione. La Puglia ha ridotto al minimo possibile il super ticket portandolo a soli 0,50 centesimi per le su richiamate categorie di assistiti. Si tratta di una riduzione di 9,50 euro per ciascuna ricetta”.