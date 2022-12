MONZA (ITALPRESS) – Il passaggio di consegne tra Attilio Fontana ed Alberto Cirio, presidenti della Lombardia e del Piemonte, che ospiterà l’edizione del 2023, ha concluso questa mattina nella Villa Reale di Monza la prima edizione de “L’Italia delle Regioni”, l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni che oggi ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anticipando alcuni aspetti della prossima edizione, il presidente Cirio ha sottolineato che “il Piemonte è una Regione che ha dato tanto all’Italia e l’idea di riunire tutti i presidenti di Regione all’interno del palazzo che ha ospitato il primo Senato d’Italia ha un valore non solo simbolico, ma anche concreto: la necessità di lavorare insieme tra Regioni e con il Governo nazionale, proprio seguendo lo spirito con il quale il presidente Mattarella ci ha unito nel suo intervento”.

“Per noi sarà anche il modo – ha continuato il presidente Cirio – per ringraziare tutte le Regioni d’Italia. Il Piemonte ha vissuto nei decenni scorsi il fenomeno migratorio con grande forza e ci sono tantissime comunità che hanno dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro territorio. Il prossimo anno tutti i Presidenti delle loro Regioni di origine verranno in Piemonte ed insieme li ringrazieremo per quanto hanno fatto. L’Italia è un Paese straordinario perchè sono straordinari gli italiani”.

foto: ufficio stampa regione Piemonte

