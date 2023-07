VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, in piazza San Marco, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea ad oltre 500 dottori e dottoresse dell’università Ca’ Foscari di Venezia, laureati nelle sessioni straordinaria bis 2021/2022 ed estiva 2022/2023. Ad aprire le celebrazioni l’intervento della rettrice dell’università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, che successivamente ha accolto gli studenti sul palco per la proclamazione insieme al prorettore Antonio Marcomini. La celebrazione si è poi conclusa con il tradizionale lancio del tocco.

A portare le congratulazioni dell’Amministrazione, la consigliera comunale Maika Canton. “La città oggi vi accoglie nel suo luogo più bello, nel momento conclusivo di un importante percorso, per voi e per le vostre famiglie, che con voi hanno sofferto e gioito in questi anni”, ha detto la consigliera nel suo discorso di saluto.

“Da questa piazza è passata la storia – ha aggiunto -, e da qui inizia la vostra storia. Vi affacciate al mondo del lavoro, che vi porterà ad affrontare nuove sfide e nuove responsabilità, ci saranno delusioni, e inevitabili difficoltà, ma con passione, perseveranza, e determinazione potrete raggiungere grandi obiettivi. Grazie a tutti voi per aver scelto Venezia per trascorrere i vostri anni di studio, perché in questo modo avete accolto lo spirito multiculturale e internazionale che ha sempre contraddistinto questa città straordinaria. Oggi è un giorno da dedicare ai festeggiamenti meritati per l’instancabile impegno vostro e di chi vi ha sostenuto e aiutato. Venezia resterà sempre nel vostro essere. Siate ambasciatori culturali di questa città”, ha concluso. Come da tradizione, sono inoltre stati nominati i migliori studenti e studentesse della sessione per ciascuna delle quattro aree disciplinari dell’ateneo: Alberto Marafatto per l’area economica, Alice Gribuoldo per l’area scientifica, Chiara Pravato per l’area umanistica ed Emiliano Zanelli per l’area linguistica, salito sul palco in rappresentanza dei quattro studenti per un saluto. Durante la mattinata hanno inoltre ricevuto il doppio diploma anche i laureati del Collegio Internazionale e dell’università di Groningen. Nella giornata di domani, 27 luglio, avrà luogo una seconda cerimonia dove verranno proclamati dottori e dottoresse altrettanti studenti dell’università.

