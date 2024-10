VENEZIA (ITALPRESS) – E’ in arrivo una nuova edizione del progetto “Scuola Sicura Veneto”, l’undicesima, che partirà lunedì 21 ottobre da San Donà di Piave dove, presso il liceo Eugenio Montale, verrà ospitata la prima tappa del format ideato nel 2016 dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile e dedicato alle scuole del territorio. “Per questi appuntamenti autunnali abbiamo programmato le attività in sei scuole superiori e una in quelle dell’obbligo – spiega l’assessore Gianpaolo Bottacin – andando a interessare tutte le province del Veneto. Dopo gli incontri programmatori con i dirigenti delle strutture scolastiche, gli enti locali e le diverse realtà di Protezione Civile coinvolte e dopo aver svolto i sopralluoghi ai vari edifici interessati per organizzare il tutto al meglio, ora siamo pronti per una nuova stagione di approfondimenti con gli alunni dedicata alla Protezione Civile”.

Il programma delle giornate sarà quello classico e già rodato nel tempo, seppur con alcune novità che si scopriranno di volta in volta. “La mattinata tipo prevede che le attività esercitative si aprano con una prova di evacuazione – annuncia l’assessore – durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi tipiche in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seconda delle località la prova potrà essere dedicata a una simulazione di incendio, terremoto o alluvione”.

Agli alunni verranno successivamente presentati i diversi mezzi d’emergenza intervenuti e le loro funzionalità. In questa fase è anche previsto l’atterraggio dell’elicottero del Suem 118 con la simulazione di un soccorso o dell’elicottero regionale della Protezione Civile dedicato all’antincendio boschivo. “La mattinata si va infine a concludere con la consegna di un volumetto – informa Bottacin – dove i ragazzi possono ritrovare le principali regole e i rischi da conoscere e nel quale si dà spazio anche ai riferimenti locali di Protezione Civile”.

Dopo San Donà di Piave nel Veneziano, “Scuola Sicura Veneto” farà tappa il 23 ottobre ad Agordo (BL) presso l’IIS De Rossi – Follador, il 28 ottobre a San Martino di Venezze (RO) all’Istituto comprensivo Villadose, il 13 novembre a Thiene al Liceo Corradini, il 20 novembre a Verona all’ITES Einaudi, il 27 novembre a Piove di Sacco (PD) all’IIS De Nicola. La tappa conclusiva si svolgerà a Oderzo (TV) presso l’IIS Sansovino – Obici.

“Con queste iniziative ci prefiggiamo un duplice obiettivo – conclude l’assessore -: da un lato promuovere la cultura della sicurezza nei giovani, dall’altro stimolarli a capire cosa sia la Protezione Civile invogliandoli a diventare in futuro volontari”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).