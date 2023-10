In migliaia manifestano a Washington in favore della Palestina

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In migliaia hanno sfilato per le strade di Washington per protestare contro le azioni militari di Israele contro i palestinesi a Gaza, dopo l'attacco terroristico di Hamas della scorsa settimana. I partecipanti al grido di "Palestina Libera", sono arrivati anche nei pressi della Casa Bianca, esprimendo la loro solidarietà al popolo palestinese e protestando contro l'escalation di violenza nella Striscia di Gaza. eb/tvi/red