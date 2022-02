ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovi casi positivi (-827), sono 18 i decessi (-4), 1.659 i ricoverati (-80), 148 le terapie intensive (-10) e +10.568 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.484. Prosegue il trend in discesa e il Lazio è la regione che ha la maggiore copertura vaccinale per gli over 50”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità in Lazio Alessio D’Amato. Intanto, dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della Asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com