In Italia sempre più bambini obesi, Buscemi “Dati allarmanti”

PALERMO (ITALPRESS) - In Italia cresce il numero di persone obese. Un trend in preoccupante ascesa, che coinvolge sempre di più i bambini, specie dopo la pandemia. "Sono dati allarmanti", dice in un'intervista all'Italpress il professor Silvio Buscemi, ordinario di Nutrizione clinica all'Università di Palermo e presidente eletto della Società italiana dell'Obesità per il triennio 2025/2027. fsc/gtr