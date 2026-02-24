In Italia in calo il consumo di energia

ROMA (ITALPRESS) - In Italia cresce il Pil ma diminuiscono consumi di energia ed emissioni di CO2. Secondo un report dell’Istat, nel 2023 la crescita del Pil dell'1% si è accompagnata a contrazioni più rilevanti del consumo di energia, sceso del 4,8%, e delle emissioni di gas climalteranti, diminuite del 5,9%. La flessione dei consumi energetici e delle emissioni è in gran parte il risultato della diminuzione della domanda di energia elettrica da un lato e, dall'altro, della sua produzione in misura crescente da fonti rinnovabili. In particolare, è aumentato l'utilizzo dell'idroelettrico e si è ridotto l'impiego di gas naturale e carbone. Inoltre, il minor ricorso al gas per riscaldamento, come conseguenza di un clima particolarmente mite, e l'incremento dell'efficienza energetica del settore civile hanno contribuito a ridurre ulteriormente consumi ed emissioni. Le famiglie hanno ridotto più nettamente i consumi e le emissioni negli usi domestici che nel trasporto. Nel 2023 è aumentato di quasi un quinto il gettito derivante dalla fiscalità ambientale, soprattutto per l'abolizione delle misure di contenimento dei costi dell'energia introdotte nell'anno precedente. sat/azn