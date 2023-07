In Italia il World Radiosport Team Championship

ROMA (ITALPRESS) - Il World Radiosport Team Championship è la gara di radiosport più importante del mondo: 60 squadre composte da due persone ciascuna, gareggeranno per 24 ore consecutive senza sosta. Quest’anno, per la prima volta nella storia, sarà ospitato in Italia, in Emilia-Romagna. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha incontrato il team italiano a pochi giorni dall’inizio della gara. fsc/gtr