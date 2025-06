In Italia il risparmio si è indebolito negli ultimi 50 anni

MILANO (ITALPRESS) - "Non siamo più un Paese ad alto tasso di risparmio: l'Italia è in linea ormai con gli altri Paesi, siamo addirittura al di sotto della media. La minore capacità di risparmio dipende anche da salari di ingresso per i giovani nel mondo con un gap di 5/7 mila euro in meno rispetto alle precedenti generazioni, gap che permane anche nella fasi successive della vita lavorativa". A dirlo Tullio Japelli, Professore di economia dell’Università di Napoli Federico II e responsabile dello Spoke 3 di Grins, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl