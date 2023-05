MILANO (ITALPRESS) – Per l’edizione 2023 di X Factor, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su Now, la giuria si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. A distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna invece Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante. Il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due apprezzatissime performance live, con “Altrove” e “La crisi” dei Bluvertigo. Alla conduzione Francesca Michielin, che torna a guidare lo show dopo il debutto nelle vesti di host lo scorso anno. “Diamo il via a X Factor 2023 con un’energia e una convinzione più forti che mai – dichiara Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia -. Uno show che è la spina dorsale dell’intrattenimento Sky, paradigma per un nuovo modo di fare e intendere lo spettacolo, capace di vivere non solo in tv ma diffusamente su tutti i media, grazie al lavoro e al talento di artisti e professionisti straordinari, on e off the screen. Siamo felici di riavere con noi quell’esplosione di talento che è Francesca Michelin, che lo scorso anno ha superato con freschezza e personalità un esame tra i più complessi e intriganti della sua carriera. E siamo pronti a dare il via a uno show che è una macchina gigantesca, contemporanea e in continua evoluzione, ma sempre con i piedi ben saldi nella propria storia: diamo il bentornato a Morgan, che di X Factor è un pezzo di storia, ad affiancare il talento di Fedez – al suo settimo X Factor – e di Ambra e Dargen. Noi e Fremantle siamo pronti per dare al pubblico uno show spettacolare e appassionante”.

