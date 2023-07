ROMA (ITALPRESS) – Il Rally più veloce del campionato, conosciuto anche come il Gran Premio di Finlandia, torna sulle strade intorno Jyvaskyla per il nono round stagionale del WRC, il sesto su terra, che lo scorso anno fu teatro di una gara serrata fino all’ultima prova speciale. A differenza della gara della passata edizione, che fu praticamente un rally multiseason con condizioni variabili dall’estate all’autunno, quest’anno il meteo annuncia pioggia intermittente e temperature basse al mattino e massime di 23 gradi per l’intero week-end. La probabile maggiore umidità dei fondi stradali non farà che accentuare le caratteristiche di un rally in genere dominato proprio dai finlandesi, che sanno destreggiarsi meglio di altri sui sentieri dritti e veloci dei boschi di casa, ai quali si alternano sezioni più tecniche. Le principali minacce per piloti, vetture e gomme notoriamente sono connesse al poco grip, nonostante le velocità di punta e medie altissime, e ai lunghissimi salti, che impongono alle vetture balzi fino a quasi 60 metri. “La Finlandia è il terreno di elezione per le nostre gomme soft che saranno messe a dura prova, benchè per ampiezza di working range e robustezza abbiano le caratteristiche per poter assicurare grip sui fondi più scivolosi e sopportare i forti contraccolpi dei lunghissimi salti – ha spiegato Terenzio Testoni, responsabile attività rally Pirelli – Le velocità sono così alte e la voglia di vincere un Rally iconico così forte che è facilissimo sbagliare, ma chi sbaglia ha pochi margini di recupero qui. Per questo la strategia migliore è ottimizzare la gestione delle gomme a disposizione, che subiranno poca usura ma tanti colpi, provando a trarne il massimo in ogni situazione. Lo scorso anno fu questa la chiave della vittoria di Ott Tanak su Kalle Rovanpera, a sua volta un maestro nel saper sfruttare al massimo il potenziale delle coperture soprattutto in questo genere di condizioni”. Le gomme disponibili nelle varie categorie per questo rally sono: Scorpion KX WRC, il pneumatico da sterrato Pirelli sviluppato per la massima categoria è disponibile per le vetture Rally1 in due mescole, entrambe nell’evoluzione 2022, che presenta strutture rinforzate e un design ottimizzato. Data la scivolosità dei fondi stradali estoni inevitabile che la prime siamo le Scorpion SA a mescola morbida per garantire un’aderenza ottimale anche sulle superfici con meno. La mescola dura HA – che offre una maggiore resistenza alle superfici più abrasive e una maggiore durata – è la option. Il regolamento prevede per la prime e per la option un’allocazione rispettivamente di 24 e 8 pneumatici, ai quali ne vanno aggiunti 4 per lo shakedown, nella mescola scelta dall’equipaggio. Scorpion K: anche gli pneumatici da sterrato per WRC2 e WRC3 sono disponibili in mescola dura e morbida e condividono molte delle stesse caratteristiche del KX. In Estonia, le vetture del Rally2 utilizzeranno la mescola morbida K6B e quella dura K4B, mentre le vetture del Rally3 utilizzeranno la mescola morbida K6A e quella dura K4A. Per queste categorie di vettura, le allocazioni sono di 22 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option, alle quali va aggiunto un set per lo shakedown. Pirelli è anche fornitore esclusivo del FIA Junior WRC, che avrà a disposizione 22 Scorpion K6 morbide e 6 Scorpion K4 dure.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]