In fiamme lo yacht di Stefania Craxi e del marito, entrambi salvi

FIRENZE (ITALPRESS) - Una motobarca è andata fuoco a dieci miglia dall'isola d'Elba e poi è affondata. Sullo yacht di 22 metri, prima che colasse a picco, erano presenti Marco Bassetti e Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. La società Banijay Entertainment ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che proprio Marco Bassetti e la moglie Stefania Craxi "hanno abbandonato lo scafo tranquillamente salendo a bordo di un'altra imbarcazione molto prima che la loro prendesse fuoco, stanno entrambi bene, non sono sotto shock e ringraziano tutti coloro che tempestivamente hanno preso parte ai soccorsi". La motobarca era in navigazione verso Marina di Campo all'Elba dopo una tappa al Giglio. L'imbarcazione, qualche ora dopo l'incendio, è affondata su un fondale in mare aperto a circa nove miglia di distanza a sud/est della costa elbana. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della capitaneria di Portoferraio. sat/gsl