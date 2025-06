In Emilia-Romagna i grandi eventi sportivi hanno portato 1,2 milioni di turisti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Lo sport emiliano-romagnolo è sopravvissuto agli anni del Covid e “i grandi eventi” hanno portato 1,2 milioni di turisti lungo la via Emilia, facendo da volano a tutta l’economia emiliano-romagnola, per oltre 150 milioni di euro. Nel complesso la Regione Emilia-Romagna nell’ultimo quadriennio ha investito oltre 60 milioni di euro sullo sport.

Sono i punti di forza delle attività svolto dalla Regione nel 2021-2024 a sostegno dello sport illustrate nel corso della commissione Giovani presieduta da Maria Costi in occasione della clausola valutativa sulle “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.

Nel 2021-2024 la Regione ha erogato 8,8 milioni di euro a sostegno della pratica sportiva, finanziando così 707 eventi che hanno coinvolto 1,38 milioni di persone (737.000 uomini, 642.000 donne). Sono state finanziate, in media, circa 180 iniziative all’anno, con un contributo medio per iniziativa di oltre 12.000 euro. Da un punto di vista della diffusione territoriale degli eventi, la Città Metropolitana di Bologna risulta il territorio maggiormente capace di esprimere progettualità e di ottenere finanziamenti, seguita dalle Province di Modena e Forlì-Cesena. Le Province di Reggio Emilia, Ravenna e Rimini si collocano a metà classifica, mentre si nota una più marcata difficoltà ad elaborare iniziative da parte delle province di Parma, Ferrare e Piacenza.

Nel quadriennio oggetto della relazione, viale Aldo Moro ha erogato 3,6 milioni di euro voucher di cui hanno beneficiato 23.600 famiglie e 1,5 milioni di euro di ristori Covi in 117 Comuni. Nonostante l’emergenza Coronavirus e relativo lookdown e l’aumento dei prezzi delle materie prime, è proseguito l’impegno di viale Aldo Moro per riqualificare gli impianti sportivi: 103 interventi finanziati con 1,9 milioni di euro. Notevole l’impegno per l’educazione motoria nelle scuole che ha coinvolto 119.300 studenti di 5.784 classi in 752 scuole dell’Emilia-Romagna. Capitolo a parte è quello dei “grandi eventi sportivi”, quelle iniziative (tra cui il Giro d’Italia, il Giro dell’Emilia, la Coppa Davis) sostenute dalla Regione per fare della via Emilia la “Sport Valley” d’Italia. Nel 2021-2024 sono stati realizzati 336 grandi eventi grazie all’investimento di 35,5 milioni di euro che hanno portato 1,2 milioni di turisti in più in Emilia-Romagna. “È molto importante valorizzare le attività sportive per l’impatto che queste anno sulla vita delle persone, è una cosa che la Regione deve fare anche nei prossimi anni”, spiega la presidente Costi.

Elena Ugolini (Rete civica) chiede che si dia seguito a una risoluzione che chiede l’introduzione di una nuova forma di voucher, richieste rilanciata anche da Nicola Marcello (FdI) che invita a prevedere anche forma di monitoraggio di questi voucher per avere la certezza che siano davvero a beneficio delle famiglie per far fare sport ai figli. Disponibilità a trovare le risorse in tal senso fin dal prossimo assestamento di Bilancio arriva da Andrea Costa (Pd) che ricorda anche come “in questi quattro anni la Regione ha fatto davvero tanto per lo sport e non dimentichiamoci che sono stati anni difficili per via del Covid”.

