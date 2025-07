BOLOGNA (ITALPRESS) – Laboratori aperti, percorsi multidisciplinari, attività rivolte alle studentesse e agli studenti, iniziative sul territorio. Strumenti concreti per avvicinare l’Europa alle cittadine e ai cittadini, promuovendo la partecipazione delle comunità alla vita democratica, ai processi decisionali e alle molteplici opportunità offerte dall’Ue. Sono i temi al centro dei 18 progetti approvati dalla Regione nell’ambito del bando 2025 per la promozione della cittadinanza europea, con un finanziamento complessivo di 270mila euro. Obiettivo: sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, sui grandi temi che oggi interessano l’Unione europea, dalla transizione verde e digitale alla tutela dei diritti fondamentali, dalla valorizzazione delle diversità sociali e culturali alla costruzione di comunità più coese e inclusive. E, al tempo stesso, rafforzare la partecipazione delle realtà territoriali alle politiche comunitarie, potenziandone la capacità di accedere e utilizzare le risorse europee.

Dei 18 progetti approvati, 12 sono stati presentati da enti locali e 6 da associazioni, fondazioni e realtà del Terzo settore. Il bando è stato attivato in attuazione della legge regionale n. 16/2008, che regola la partecipazione dell’Emilia-Romagna alle politiche dell’Unione europea, alle relazioni internazionali e ai rapporti interregionali.

“Sostenere iniziative di cittadinanza europea- spiega l’assessore regionale ai Rapporti con l’Ue, Alessio Mammi- significa rafforzare i legami tra persone, territori e istituzioni, mettendo al centro i valori fondamentali dell’Unione: partecipazione democratica, giustizia sociale, inclusione, sostenibilità. In un momento in cui l’Europa deve affrontare sfide comuni e interconnesse, è fondamentale coinvolgere le cittadine e i cittadini, a partire dai più giovani, e investire nelle comunità affinché diventino davvero protagoniste del cambiamento. Per questo lavoriamo insieme ai territori per costruire una regione che guardi con sempre maggiore convinzione e consapevolezza all’Europa e a un futuro condiviso, perché il domani si costruisce solo con la collaborazione e l’impegno di tutti. Con questo bando- aggiunge l’assessore- vogliamo dare un contributo concreto per far conoscere le opportunità offerte dall’Unione europea: temi come l’inclusione sociale, la transizione ecologica e l’innovazione digitale sono al centro delle politiche europee e possono diventare reali occasioni di crescita solo se li affrontiamo tutti insieme. Un ringraziamento ai tecnici regionali che hanno lavorato per attuare questo percorso e a tutte le istituzioni, gli enti e le associazioni per la progettazione sulla cittadinanza europea”.

