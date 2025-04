In Consiglio regionale 14,792 mln per i vitalizi nel 2024

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La spesa del Consiglio regionale della Sardegna per i vitalizi nel 2024 è stata di 14,792 milioni di euro al lordo delle imposte, per un decremento di 114.258 euro rispetto all’esercizio precedente. Per le indennità consiliari si registrano pagamento per 7,854 milioni di euro. Il trattamento mensile spettante ai consiglieri regionali della Sardegna si articola in un’indennità pari a 6.600 euro lordi e un rimborso forfettario per le spese inerenti all’esercizio del mandato pari a 3.850 euro”.

Lo ha riferito oggi il consigliere regionale Lorenzo Cozzolino (Oc), presentando durante la seduta dell’Assemblea sarda di questa mattina il “Rendiconto della gestione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024 (Doc N 16)”.

Le risorse disponibili che derivano dal contributo ordinario al funzionamento sono di 76 milioni di euro dal bilancio regionale, a cui si aggiungono quelle per le funzioni delegate (119mila dall’Agicom). Le entrate accertate ammontano a 98,614 milioni di euro, le riscossioni a 92 milioni di euro, mentre i residui attivi sono pari a 6,250 milioni di euro. Il totale delle spese è di 74,286 milioni di euro, quello dei pagamenti supera i 73 milioni e i residui passivi sono 6,912 milioni di euro.

Inoltre, “l’indennità aggiuntiva per la carica di presidente del Consiglio e della Regione è pari a 2.500 euro mensile lorda e quella per i consiglieri che fanno parte della Giunta regionale è pari a 1.200 euro, mentre non sono previste indennità aggiuntive per qualunque altro tipo di carica ricoperto dai consiglieri e dalle consigliere regionale”. La spesa per il personale consiliare ammonta a 7,545 milioni di euro, mentre per il personale assegnato ai gruppi la spesa e di 1,787 milioni di euro. Il documento è stato infine approvato dall’Aula.

