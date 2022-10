BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il meteo incostante e una scelta gomme variegata hanno caratterizzato la prima giornata del Rally di Catalogna che però ha in gran parte rispettato le previsioni della vigilia con fondi stradali scivolosi, soprattutto al mattino, che sono diventati via via sempre più sporchi, dopo i primi passaggi. La scelta di partire con due hard e quattro soft al mattino e di invertire in maniera speculare la dotazione delle gomme al pomeriggio ha premiato il team Toyota. Con il neo campione Kalle Rovanpera e il campione in carica Sebastian Ogier (primo a fine giornata) la scuderia giapponese ha vinto sette delle otto prove speciali della giornata contro una di Huyndai (Thierry Neuville) che nel primo loop ha scelto tre hard e tre soft per affrontare l’asfalto freddo (fino a 11 gradi) e umido delle prime ore. Nel pomeriggio, a differenziarsi è stata Ford che ha scommesso su un fondo più asciutto.

Secondo le aspettative anche le velocità medie, che sono state abbastanza sostenute con Ogier a segnare il record di giornata nella SS5 Els Omells-Maldà 2 di 11,05 chilometri, vinta a una media di 128.8 kmh. “E’ stata una giornata molto combattuta la cui prima metà si è chiusa con i primi quattro piloti in classifica racchiusi in appena sei secondi – commenta Terenzio Testoni, rally activity manager Pirelli – Al pomeriggio le condizioni di grip sono generalmente migliorate rispetto al mattino e con esse i tempi, nonostante alcuni tratti umidi, che hanno consigliato una scelta gomma mista. Sia le gomme hard che quelle soft hanno assicurato affidabilità su superfici sporche, con molti tagli e generalmente scivolose. Domani le previsioni sono di un tempo più asciutto e con temperature mediamente più alte di oggi che chiameranno in causa soprattutto i PZero a mescola dura”.

