ROMA (ITALPRESS) – E’ aperta in Campidoglio, a Roma, la camera ardente per il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso l’11 gennaio all’età di 65 anni. Il feretro è stato accolto intorno alle 9 dalla moglie Alessandra e dai figli Giulio e Livia. Accanto a loro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Poco dopo si è recato in Campidoglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal premier Mario Draghi. Alle 10.30 la camera ardente è stata aperta al pubblico, e lo sarà fino alle 18. Venerdì 14 gennaio alle 12 i funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Dopo il capo dello Stato e il premier Mario Draghi, si sono recati in Campidoglio per un omaggio al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli anche i presidenti della Camera e del Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolti dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla camera ardente anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino insieme alla deputata Monica Cirinnà, poi il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani accompagnato dai capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli, Massimo D’Alema, l’ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte e Goffredo Bettini, Lorenzo Cesa, Mario Monti, il senatore Antonio De Poli, Vannino Chiti, Sergio Cofferati. Infine presenti alla camera ardente anche diversi esponenti dem tra cui Andrea Marcucci, Valeria Fedeli e la sottosegretaria Caterina Bini, oltre all’ex segretario del Pd Walter Veltroni.

