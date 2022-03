CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.336.490 (+10.364) e le persone risultate positive al Coronavirus sono 224.942 (+1.946) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione Calabria. Sono dieci per persone decedute per un totale di 2.127.

(ITALPRESS).

