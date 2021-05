POTENZA (ITALPRESS) – Centotrenta richieste per i Corsi ambientali dedicati al personale degli enti locali, enti strumentali e società partecipate della Basilicata su tali tematiche per offrire al personale una grande specializzazione. Vi partecipano 53 amministrazioni, 48 uffici regionali, 29 per altri enti tra cui Parchi e Agenzie. Dal ciclo dei rifiuti ai centri di raccolta comunale. Di questi nuovi corsi avviati dalla Regione Basilicata in collaborazione del Formez, si è parlato questa mattina in Regione, in una conferenza convocata dall’assessore all’Ambiente Gianni Rosa. Il progetto è finanziato dal POR FSE 2014-2020 Regione Basilicata con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa e per migliorare le prestazioni della P.A.

“Accrescere le conoscenze ambientali è l’obiettivo della Regione che sta investendo in nella P.A., l’Arpab ne è solo un esempio. Se da una parte è difficile reperire risorse per raggiungere obiettivi in campo ambientale, dall’altro sono necessarie le competenze giuste per favorire un rapporto chiaro con tutti gli enti, considerando che è anche quello che ci chiede anche il Pnrr” ha sottolineato il presidente della Regione Vito Bardi collegandosi in video conferenza, annunciando anche un incontro con gli altri presidenti di Regione dedicato alla programmazione delle risorse del Piano.

L’assessore all’Ambiente Gianni Rosa ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione della P.A e della formazione del personale. “La Regione ha affidato a Formez PA il progetto di rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. Il Pnrr ci impone di essere sempre preparati, la nostra però è una scelta in cui crediamo a prescindere. E’ un investimento che costerà relativamente poco per l’alta specializzazione, ci guadegneremo in efficienza”.

Nell’ambito del progetto sono previste diverse attività formative per il personale degli enti locali della Basilicata. In particolare, nell’ambito della linea 1 del progetto è prevista l’organizzazione e realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento “Tecnico Ambientale nei comuni”.

(ITALPRESS).