POTENZA (ITALPRESS) – Il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Basilicata Vito Bardi è in netto vantaggio dopo 16 sezioni scrutinate su 682. Il governatore uscente è al 55,69%. Il rappresentante del centrosinistra e del M5s Piero Marrese, è al 43,48%, Eustachio Follia (Volt) non raggiunge nemmeno l’1% (0,83).

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).