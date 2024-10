CATANZARO (ITALPRESS) – Trasportava in auto oltre 5 chili di droga. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Lamezia Terme, che hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni, in Italia senza fissa dimora.

I militari, nel corso di controlli notturni, hanno intimato l’alt ad un giovane alla guida di una Lancia Musa. Il ragazzo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di eludere il controllo dileguandosi per le vie del centro storico ma è stato fermato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un borsone, riposto nel bagagliaio dell’auto, all’interno del quale erano occultate 9 buste in cellophane termosaldate contenenti 5,100 chili di marijuana e una dose di 19 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente era già pronta per essere immessa nel mercato illecito dello spaccio al dettaglio, dove avrebbe potuto fruttare anche oltre 30 mila euro, secondo una stima degli investigatori.

L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Il gip di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare in carcere.

