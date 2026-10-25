In Australia gara posticipata per scarsa visibilità, annullate Moto2 e Moto3

IPA90114257 - (261024) -- PHILLIP ISLAND, Oct. 24, 2026 (Xinhua) -- Racers compete during the sprint session of the MotoGP Australian Grand Prix 2026 at the Phillip Island Grand Prix Circuit in Phillip Island, Australia, Oct. 24, 2026. (Photo by Shu Zelin/Xinhua) - Shu Zelin - //CHINENOUVELLE_CHINENOUVELLE161819/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2610241604

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo provoca ritardi e programma stravolto a Phillipe Island. La gara di Motogp è stata posticipata  a causa della scarsa visibilità. Warm up, Moto2 e Moto3 sono stati cancellati. Le nuvole basse impediscono il decollo dell’elicottero di soccorso. Altro ostacolo è la pioggia che si è rovesciata sul circuito.  Per la top class, la pitlan non aprirà prima delle 6:00 italiane.

Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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