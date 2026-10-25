PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo provoca ritardi e programma stravolto a Phillipe Island. La gara di Motogp è stata posticipata a causa della scarsa visibilità. Warm up, Moto2 e Moto3 sono stati cancellati. Le nuvole basse impediscono il decollo dell’elicottero di soccorso. Altro ostacolo è la pioggia che si è rovesciata sul circuito. Per la top class, la pitlan non aprirà prima delle 6:00 italiane.

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