ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) domina la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, alla terza vittoria nelle ultime quattro Sprint, scattato dalla seconda casella, imprime un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e rifila al traguardo 3″149 a Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Completa il podio Pedro Acosta (Ktm), che la spunta in volata su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Sesta piazza per Alex Marquez (Ducati Gresini) e settima per il poleman Fabio Quartararo (Yamaha). A punti anche Luca Marini (Honda) e Pol Espargaro (Ktm Tech3). Francesco Bagnaia (Ducati), partito 11°, non trova mai il feeling in simulazione gara e termina 19° davanti solamente al compagno Michele Pirro (Ducati). Cadute per Brad Binder (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Nella gara lunga di domani Bezzecchi dovrà scontare ben due long lap penalty a causa dell’incidente provocato nel Gp di Indonesia. Nessuna Ducati in prima fila con Quartararo, Bezzecchi e Miller in prima, seconda e terza posizione. Seconda fila tutta spagnola con Fernandez davanti ad Acosta e Alex Marquez. Scatterà settimo Aldeguer, in terza fila assieme a Espargaro e Marini. Aprirà la quarta fila Di Giannantonio. Bagnaia partirà 14°: ha ostacolato Bezzecchi nel giro lanciato ed è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia. Weekend complicato per Franco Morbidelli (Ducati VR46), 15° nella Sprint e 17° in qualifica.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]