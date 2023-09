ROMA (ITALPRESS) – Volvo lancerà a fine autunno l’EM90, il suo primo modello MPV premium a trazione completamente elettrica, progettato per consentire di sfruttare al meglio il tempo trascorso in auto, come se fosse un salotto scandinavo in movimento. Secondo Volvo, la nuova EM90 non si limiterà a permettere di spostarsi da un luogo a un altro, ma si proporrà come uno spazio in cui poter svolgere tutte le proprie attività.

La Volvo EM90 sarà presentata in anteprima mondiale il 12 novembre 2023. A partire dalla stessa data, i clienti in Cina avranno la possibilità di effettuare la prenotazione della vettura.

