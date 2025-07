Imprese, accordo Intesa Sanpaolo – Confindustria per la competitività

ROMA (ITALPRESS) - 200 miliardi a livello nazionale, di cui 14 per il Lazio. E' quanto prevede l'accordo quadriennale stretto da Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane annunciato a inizio anno dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, e presentato nel corso di un evento a Roma. Il piano si pone l'obiettivo di per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e intelligenza artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. mgg/azn (in collaborazione con Intesa Sanpaolo)