BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Arriva la prima grande sorpresa nei play-off Nba: Miami, ottava in regular season e qualificata dopo due play-in, passa al TD Garden superando 111-101 Boston, la miglior squadra della Lega dall’alto delle sue 64 vittorie, e porta la serie sull’1-1. Privi di Butler e Rozier, gli Heat trovano dall’arco la chiave per affondare i Celtics: 23 le triple messe a segno, sei delle quali portano la firma di uno scatenato Tyler Herro (24 punti e 14 assist), ben supportato da Adebayo (21 punti e 10 rimbalzi) e Martin (21 punti). Boston, nonostante 33 punti di Brown e 28 di Tatum, non riesce a trovare le contromisure e sabato dovrà provare a riprendersi il fattore campo a Miami.

Tutt’altra storia a Ovest, dove Oklahoma City, testa di serie numero 1, travolge 124-92 New Orleans e vola sul 2-0. Shai Gilgeous-Alexander (33 punti) e Chet Holmgren (26 punti e 7 rimbalzi) si prendono la scena, approfittando anche della pesante assenza di Zion Williamson nelle fila dei Pelicans, ai quali non bastano i 19 punti di Valanciunas e i 18 a testa di Jones e Ingram. A fare la differenza sono però soprattutto le 18 palle perse, che hanno fruttato 22 punti per OKC: qualcosa a cui gli uomini di Willie Green dovranno rimediare in vista di gara 3, sabato a New Orleans.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]