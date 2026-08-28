ROMA (ITALPRESS) – Amazon ha aggiunto al proprio catalogo una novità che ha scosso gran parte del mercato immobiliare: una casa prefabbricata in calcestruzzo di 100 metri quadrati al prezzo di 54.000 euro. Attualmente, tale cifra basterebbe a malapena a coprire l’anticipo per un appartamento più piccolo in alcune delle principali città del Paese, come riporta il portale immobiliare idealista.

L’immobile si sviluppa su un piano terra di 63 metri quadrati e una mansarda di 38 metri quadrati, e comprende due camere da letto, un soggiorno, una cucina e un bagno completamente attrezzato.

Ciò che la distingue dalla maggior parte delle case prefabbricate presenti sul mercato è il materiale principale: pareti esterne in calcestruzzo pieno spesse 180 mm, che garantiscono solidità strutturale. L’intera struttura è realizzata mediante componenti indipendenti e standardizzati, progettati per essere trasportati in due container; ciò semplifica notevolmente la logistica e la pianificazione.

In un momento in cui i prezzi medi delle abitazioni continuano a salire e l’acquisto della casa diventa sempre più inaccessibile per ampie fasce della popolazione, una struttura di questo tipo, con un costo inferiore a 60 mila euro, offre una valida alternativa per chi possiede un terreno o ha la possibilità di acquistarne uno.

– foto Amazon –

(ITALPRESS).

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