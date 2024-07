STRASBURGO (ITALPRESS/MNA) – “Molti pessimisti pensano che la migrazione sia una questione troppo divisiva su cui poter trovare un accordo, ma abbiamo dimostrato esattamente il contrario. Abbiamo degli accordi più solidi, adesso dobbiamo concentrarci in maniera collettiva sulla loro attuazione e dobbiamo sostenere gli Stati membri per farli diventare una realtà sul territorio”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso programmatico per la sua elezione a presidente della Commissione europea. “Abbiamo bisogno di un approccio comune sui rientri per renderli più efficaci e dobbiamo sviluppare delle partnership più ampie soprattutto con i Paesi confinanti. Il Mediterraneo dovrebbe avere la nostra attenzione più totale: questa è la ragione per cui intendo nominare un commissario per questa regione, perchè il futuro delle coste del Mediterraneo è il futuro dell’Europa”.

