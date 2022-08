LAMPEDUSA (AGRIGENTO) ITALPRESS – “Io e il segretario della Lega Matteo Salvini siamo stati a colloquio con il sindaco (Filippo Mannino, ndr) e abbiamo discusso di proposte fattive per Lampedusa nell’immediato e per il futuro con il prossimo Governo”. Lo ha detto all’Italpress l’eurodeputato della Lega Annalisa Tardino che con il leader della Lega Matteo Salvini è a Lampedusa per fare il punto sull’emergenza migranti.

