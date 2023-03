LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è atterrato a Lampedusa con il prefetto Valerio Valenti, capo dipartimento nazionale libertà civili e immigrazione del Viminale e Salvo Cocina, capo dipartimento regionale protezione civile per visitare l’hotspot di contrada Imbriacola a seguito della emergenza sbarchi di migranti. “Il ponte aereo c’è. Sicuramente si adotteranno i provvedimenti di emergenza che riterremo opportuni”, ha detto Schifani.

“Assisto a una mobilitazione siciliana – aggiunge – che fa onore al nostro popolo e a tutto l’apparato che con la solidarietà convive per dare un contributo a persone che vivono situazioni al limite della sopravvivenza. Al di là dell’aspetto politico, prima viene l’assistenza a chi rischia e poi tutto il resto. Non ci sono altre dietrologie dietro alla mia visita”.

-foto ufficio stampa Presidenza Regione Siciliana –

(ITALPRESS).

