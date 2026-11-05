Immigrazione, Piantedosi “Il parere medico non sarà vincolante per evitare il Cpr”

ROMA (ITALPRESS) – “Con la mia nuova direttiva sui CPR i migranti irregolari continueranno a essere visitati dai medici delle aziende sanitarie locali, ma un eventuale parere negativo non sarà più vincolante per evitare il loro trattenimento nei centri. I soggetti saranno presi in carico dal personale medico che opera nella struttura che valuterà tutti gli approfondimenti da effettuare, anche avvalendosi della competente ASL. Una misura che consente di garantire la massima tutela della salute dei migranti evitando, allo stesso tempo, che valutazioni influenzate solo da pregiudizi ideologici ostacolino le procedure di rimpatrio”. Così su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
– Foto Ipa Agency –
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