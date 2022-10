Immigrazione, nuovo salvataggio per la Geo Barents. Le immagini

Nuovo salvataggio per Geo Barents. 103 persone, tra loro 22 bambini e un uomo con una gamba rotta, sono state salvate da una barca di legno in difficoltà in acque internazionali. A bordo della nave di ricerca e soccorso di MSF ci sono adesso 371 migranti. fsc/gtr (Fonte video: Médecins sans frontières)