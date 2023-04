LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I primi tre mesi del 2023 sono stati il primo trimestre più mortale in sei anni per i migranti che hanno attraversato il Mar Mediterraneo centrale sulle barche dei trafficanti. Lo ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, citando come fattore determinante i ritardi nell’avvio dei soccorsi da parte delle nazioni. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha documentato la morte di 441 migranti lungo la pericolosa rotta marittima tra l’Africa settentrionale e le coste meridionali dell’Europa durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Nel 2017 nello stesso periodo sono stati documentati 742 decessi noti, mentre nei primi tre mesi del 2015 ne sono stati registrati 446. “La persistente crisi umanitaria nel Mediterraneo centrale è intollerabile”, ha detto il direttore generale dell’Oim, Antonio Vitorino, riferendosi alla situazione attuale. “Con più di 20.000 morti registrate su questa rotta dal 2014, temo che queste vite perse siano state normalizzate”, ha detto Vitorino. “Gli Stati devono rispondere. Ritardi e lacune nelle zone di ricerca e salvataggio guidate dallo stato stanno costando vite umane”. Non si conosce il vero numero di vite perse tra i migranti imbarcati sui gommoni o sui pescherecci decrepiti perché i corpi delle persone che muoiono in mare spesso non vengono mai recuperati. Molte morti vengono alla luce solo quando i sopravvissuti raccontano che la loro nave è partita con più passeggeri rispetto al numero che alla fine è riuscito a mettersi in salvo. Secondo il ministero dell’Interno italiano, 31.192 migranti sono arrivati in Italia via mare quest’anno. La cifra non includeva i circa 700 migranti ammassati a bordo di una barca che apparentemente aveva esaurito il carburante ed è stata rimorchiata mercoledì mattina in un porto della Sicilia sotto la scorta della guardia costiera italiana. In base alle attuali norme dell’UE, la responsabilita’ è del paese in cui i richiedenti asilo arrivano per la prima volta. “La situazione nel Mediterraneo è una crisi umanitaria da oltre un decennio”, ha detto il portavoce dell’Oim Safa Msehli. “E il fatto che le morti continuino a salire è molto allarmante, ma il fatto che sia aumentato è estremamente allarmante perché significa che sono state intraprese pochissime azioni concrete per affrontare il problema”.(ITALPRESS).

