LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alla fine di questa settimana, Malta ospiterà i ministri dell’Interno e dell’Immigrazione di Cipro, Grecia, Italia e Spagna per discutere una posizione comune tra loro sull’immigrazione a pochi giorni dalla riunione del Consiglio europeo dei ministri dell’Interno.

Per questo incontro, MED5, è stato invitato anche il ministro per l’Immigrazione svedese a nome della presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e anche il nuovo direttore esecutivo dell’Agenzia Frontex.

Il Ministro dell’Interno, della Sicurezza, delle Riforme e dell’Uguaglianza Byron Camilleri ha affermato che “questa è un’occasione d’oro per Malta per continuare ad essere un leader in questo campo e per raggiungere un accordo in modo che tutti i paesi di MED5 abbiano la stessa posizione al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni”.

“Malta, assieme ai paesi del Mediterraneo, continuerà a spingere per una politica che combatta i trafficanti di esseri umani e che riduca di conseguenza le morti in mare, e per una politica più equa che garantisca protezione a coloro che la meritano davvero, mentre le persone che non lo meritano di rimanere nell’Unione saranno restituiti al loro paese”, ha aggiunto.

