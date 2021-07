RAGUSA (ITALPRESS) – “Invece di spiegare a istituzioni e forze di polizia come si debba gestire l’hotspot di Pozzallo, il sindaco Ammatuna farebbe bene a chiederne l’immediata chiusura”. Lo afferma Francesca Donato, parlamentare europea della Lega.

“Trovo veramente surreale che con un hotspot devastato dalle fiamme appiccate dagli stessi ospiti della struttura, successivamente scappati e dispersi nel territorio in barba alle norme sulla quarantena – continua Donato – la preoccupazione del primo cittadino di Pozzallo sia di spiegare alle autorità che la genesi di questi eventi è dovuta alla presenza di ‘ceppi di migranti tunisini’.

“La verità è che purtroppo la priorità di certe amministrazioni di sinistra resta quella supportare il business dell’accoglienza che arricchisce scafisti e criminalità organizzata e lasciare nel degrado i cittadini siciliani”. L’europarlamentare leghista infine annuncia: “giovedì sarò a Lampedusa, altro sito di sbarchi ininterrotti con una cittadinanza in ostaggio. Vedremo se anche lì il primo cittadino preferirà arrampicarsi sugli specchi o chiedere finalmente provvedimenti drastici a tutela dei lampedusani”.

(ITALPRESS).