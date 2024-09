LA VALLETTA (MALTA) (MNA-ITALPRESS) – La nave di salvataggio Sea-Watch 5 della ONG tedesca Sea-Watch si sta dirigendo a Civitavecchia dopo aver tratto in salvo 289 migranti. La ONG spiega che il porto assegnato dalle autorità italiane è a quasi 1000 chilometri di distanza. “Il porto assegnato, inutilmente distante, mette a dura prova gli ospiti e l’equipaggio. Ci impedisce deliberatamente di soccorrere altri migranti”, ha dichiarato la ONG, aggiungendo che “un ragazzo ha già dovuto essere evacuato dal punto di vista medico”. La ONG ha esortato le autorità italiane ad assegnare un porto più vicino. Sabato l’equipaggio della Sea-Watch 5 ha salvato 289 persone in pericolo in mare. Sono stati recuperati da barche di legno sovraffollate in un totale di quattro operazioni. Tra le persone soccorse ci sono 38 bambini e minori, alcuni dei quali non accompagnati. (ITALPRESS).

Foto: Sea-Watch