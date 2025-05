ROMA (ITALPRESS) – “Fratelli e sorelle, l’immane tragedia della Seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch’io ai grandi del Mondo con ripetendo l’appello sempre attuale: mai più la guerra”. Così Papa Leone XIV in uno dei passaggi del Regina Caeli in piazza San Pietro.

Ripercorriamo allora questo primo Regina Caeli del nuovo Pontefice e del bagno di folla a San Pietro in una fotogallery.

LE PAROLE DI PAPA LEONE XIV

1 di 8

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).