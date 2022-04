ROMA (ITALPRESS) – “Non appena il presidente della Lega Calcio di serie A, Lorenzo Casini, ha proposto a Siae di essere partner di questa bellissima iniziativa ho immediatamente aderito con entusiasmo. Ringrazio Roberto Razzini, managing Director di Sony Music Publishing Italia, e Gaia, giovane e bravissima cantautrice, come pure i dirigenti di Siae che si sono immediatamente attivati per far giungere in Italia l’artista ucraina Kateryna Pavlenko, leader dei Go_A”. Così Giulio Rapetti Mogol, presidente Siae, commenta l’iniziativa della Lega Calcio di serie A di far precedere la partita Juventus-Inter, che si giocherà domani sera, dalle parole della canzone “Imagine” di John Lennon interpretata dalle due giovani artiste. “Gli artisti sono contro tutte le guerre. Come non smette di dichiarare quotidianamente il Santo Padre, tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo scempio finisca al più presto”, conclude Mogol.

