Illuminazione pubblica, Gualtieri “65 milioni per migliorare Roma”

ROMA (ITALPRESS) - "È un grandissimo piano da 65 milioni per portare la luce in tante parti di Roma dove ancora non c'è, migliorare la qualità della vita e la sicurezza, anche quella stradale. Migliorare la possibilità di ammirare i nostri monumenti nel centro e nelle periferie". Lo ha spiegato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della conferenza stampa di presentazione degli investimenti dedicati all'illuminazione pubblica per la Capitale. "Purtroppo in questa città ci sono quartieri periferici che non hanno i servizi fondamentali e dopo l'avvio dei cantieri sulle fognature e sulle acque, adesso apriamo questo grande cantiere della luce, che deve arrivare dappertutto". xl5/pc/mca1