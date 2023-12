ROMA (ITALPRESS) – In Campidoglio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’Assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture, Ornella Segnalini, hanno presentato le nuove azioni di potenziamento per l’illuminazione pubblica che sono frutto dell’accordo, approvato, tra Roma Capitale e ACEA.

“Questa è un’altra delle grandi questioni irrisolte, paralizzate da anni. Annunciamo ciò che ieri l’Assemblea Capitolina ha deliberato e che chiude un percorso di transazione con Areti”, ha spiegato Gualtieri, sottolineando che sono state sanate, infatti, le pendenze tra Campidoglio e società controllata così da poter mettere a gara il servizio. “E’ stato possibile sciogliere questo nodo che si era ingarbugliato e che fino ad adesso per tutti era inestricabile. Dal 2012, da quando l’Agicom ha ritenuto illegittima l’istituzione del contratto di gestione dell’illuminazione pubblica tra Roma Capitale e Areti, non si sono più potuti eseguire interventi strutturali sulla rete di illuminazione. Da allora ci si occupa solo del malfunzionamento. Dal 2012 gli investimenti sull’illuminazione sono pari a zero. La delibera approva l’accordo transattivo tra Roma Capitale e ACEA e consente la risoluzione consensuale anticipata dei rapporti contrattuali”.

Il Sindaco ha aggiunto che la delibera permette anche “di fare due cose: di avviare le procedure per una nuova gara di evidenza pubblica e anche di sbloccare 65 milioni di investimenti sull’illuminazione di Roma che sono l’arretrato mai fatto” soldi che provengono da fondi capitolini e giubilari per aumentare la sicurezza, incrementare il servizio, ammodernare ed efficientare gli impianti. “Come per altre cose ci ritroviamo nel dover fare in poco tempo quello che non si è mai fatto per 10-15 anni. Non ci limitiamo a fare l’investimento che normalmente si fa in un anno ma mettiamo tutti i soldi che si sarebbero dovuti investire nel passato. In un anno recuperiamo tredici anni”.

Gualtieri ha ricordato che “è stato un lavoro di due anni per arrivare finalmente a una procedura che ci consente di risparmiare circa 60 milioni, che sulla carta Roma Capitale doveva pagare”.

L’Assessore Segnalini ha fatto eco alle parole del Sindaco: “Apriamo una nuova stagione, più luminosa, perchè miglioreremo sicuramente tutto il sistema degli impianti che abbiamo adesso – ha sottolineato -. Sezioneremo la rete, quindi dove c’è un guasto non ci sarà in un intero quartiere ma avremo dei guasti più localizzati e controllati con più efficienza. Faremo in modo che i tempi di intervento si contrarranno di molto, quindi il cittadino non dovrà più aspettare trovandosi un impianto spento per troppo tempo. L’accordo transattivo permette di utilizzare questi 65 milioni di euro prima di tutto per l’accelerazione del piano di ammodernamento e sicurezza degli impianti che sono vecchi e che andremo a sostituire. Il secondo obiettivo è la realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi che non abbiamo potuto realizzare fino ad ora. Poi ci sarà l’operazione strade sicure per rendere sicure le strade alle donne ma ovviamente a tutti i cittadini, e poi ci sarà la realizzazione di interventi funzionali al Giubileo”.

Dunque, saranno effettuati lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti che puntano a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, soprattutto con riguardo alla periferia della città. La Giunta ha stanziato in bilancio 40 milioni di euro per il piano di ammodernamento e sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati all’efficientamento del servizio. A queste azioni si unisce anche l’operazione strade sicure per le donne e le ragazze, come ha raccontato la Segnalini, frutto di un protocollo di intesa tra assessorato ai Lavori pubblici e Municipi per consentire a tutti i cittadini, e in particolare alle donne, di non trovarsi in situazioni di pericolo dovute alla scarsa o assente illuminazione. Sulla base delle segnalazioni di “punti critici” da parte dei municipi, come Via Giolitti e Piazza di Porta Maggiore, saranno svolte verifiche dei livelli di illuminamento e, dove necessario, sarà incrementata la potenza o il numero dei corpi illuminanti. Con ulteriori 10 milioni del bilancio, Areti provvederà a realizzare i 715 attraversamenti pedonali luminosi che saranno conclusi entro il 2024. Per questi interventi saranno utilizzate tecnologie di ultima generazione che garantiscono sicurezza a pedoni e automobilisti. Infine, con 15 milioni del Giubileo, saranno illuminati siti di particolare rilievo storico-archeologico. In particolare, l’obiettivo è di portare il Giubileo anche nelle periferie, illuminando siti prestigiosi quali la rupe della villa di Livia a Prima Porta, gli acquedotti Claudio e Felice e quello Alessandrino.

