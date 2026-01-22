Il vino italiano protagonista a Londra con la Borsa Vini 2026

LONDRA (ITALPRESS) - Il Regno Unito rappresenta un mercato chiave per il commercio globale del vino, posizionandosi come secondo importatore mondiale per volume e valore. Tra gennaio e settembre 2025, le importazioni hanno raggiunto 2,57 miliardi di sterline per un totale di 855,3 milioni di litri. Questi dati costituiscono il contesto di riferimento della Borsa Vini Italiani Regno Unito 2026, ospitata presso lo IET London – Savoy Place, appuntamento annuale molto atteso dalla business community locale dopo oltre dieci anni dalla sua prima edizione. L’evento ha registrato la presenza di oltre 200 operatori specializzati, grazie a un apposito programma di incoming curato dall’Agenzia ICE di Londra. mgg/gtr